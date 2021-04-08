Латвийские компании предоставили бизнес-предложения для участия в восстановлении освобожденных земель Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Латвийские компании выразили заинтересованность в участии в проектах строительства и восстановления на азербайджанских землях, освобожденных от армянской оккупации.

Об этом Trend сообщила советник посла Латвии в Азербайджане Вия Буша.

Так, посольство Латвии вместе со своими партнерами в Риге в настоящее время работает над информированием латвийских компаний о процессе восстановления данных территорий.

Информация, предоставляемая латвийским компаниям, охватывает создание зон "зеленой" энергии, строительство инфраструктуры и новых аэропортов, проектирование зданий и сооружений, а также восстановление исторических и культурных памятников.

"Некоторые латвийские компаний уже выразили заинтересованность и предоставили бизнес-предложения в таких областях, как строительство и реставрация. Посольство следит за процессом восстановления освобожденных территорий и старается определить возможные формы сотрудничества в этом направлении", – сказал представитель посольства.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)