ВВП Нахчыванской АР вырос с начала года
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Подорвавшиеся на минах и до конца жизни оставшиеся инвалидами – Армения не прекращает террор - Trend TV
Посольство Венгрии в Азербайджане намерено расширить сотрудничество с ЗАО «Азербайджанское Телевидение и Радиовещание»
Расширяется пропускная способность таможенного поста на азербайджано-российской границе (ФОТО/ВИДЕО)
В Москве состоялся показ фильма Шамиля Алиева "Степняк", удостоенного многих международных наград (ФОТО)
Следует принять меры для принуждения официального Еревана к выдаче карт минных полей Азербайджану – российский политолог