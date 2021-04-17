В Грузии вырос индекс внутренних цен производителей на промпродукцию

БАКУ /Trend/ - Индекс внутренних цен производителей на промышленную продукцию (DPPI) увеличился на 1,4 процента в феврале 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

В указанный период цены на произведенную продукцию были выше на 1,5 процента.

По сравнению с февралем 2020 года DPPI увеличился на 17,4 процента.

Цены на промышленные товары выросли на 16,3 процента, в сфере электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха - на 23 процента, на продукцию горнодобывающей промышленности и карьеров - на 11,9 процента, на услуги водоснабжения, канализации - на 7,5 процента.

С января по февраль 2021 года Грузия экспортировала товаров местного производства на сумму 494,7 миллиона долларов, что на 6,8 процента меньше, чем в прошлом году.

Доля внутреннего экспорта (экспорт товаров и услуг местного производства, включая товары и услуги иностранного происхождения, которые были существенно изменены в результате местной переработки) в общем объеме экспорта составила 74,6 процента (на сумму 369 миллионов долларов), что на 7,9 процента выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Ведущими торговыми партнерами были:

- Россия (64,9 миллиона долларов)

- Китай (50,9 миллиона долларов)

- Турция (43,6 миллиона долларов).

(Автор: Тамилла Мамедова)