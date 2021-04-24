Чехия заинтересована в сотрудничестве с Туркменистаном в ряде сфер

БАКУ /Trend/ - Чехия заинтересована в сотрудничестве с Туркменистаном в транспортном, горнодобывающем, добывающем и нефтяном секторах, а также в энергетической отрасли, сообщили Trend в чешском МИД.

По данным ведомства, из-за пандемии было отложено проведение нескольких ранее запланированных мероприятий между двумя странами.

"В настоящее время мы поддерживаем контакты с партнерами в Туркменистане ", - отметили в министерстве.

"Пандемия затронула Центральную Азию, так же как Европу, Африку и Латинскую Америку. В результате принятых в странах мира противоэпидемических мер сократилось число контактов, поездок и международных перевозок, что, естественно, сказалось на сотрудничестве", - уточнили в МИД.

Напомним, что ранее был рассмотрен вопрос организации встреч в видеоформате между торгово-промышленными палатами Туркменистана и Чешской республики.

Сообщается, что в Меджлисе (парламенте) Туркменистана создана межпарламентская Группа дружбы с Чешской Республикой. Для развития партнерства в данном контексте было предложено организовывать взаимные встречи и визиты.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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