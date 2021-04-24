Honda к 2040 году намерена продавать только электромобили и авто на топливных элементах

Бизнес 24 апреля 2021 08:13 (UTC+04:00)
Honda к 2040 году намерена продавать только электромобили и авто на топливных элементах

Японский автоконцерн Honda планирует к 2040 году ограничить свои новые продажи электромобилями и автомобилями на топливных элементах. Об этом в субботу сообщила газета Nikkei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что на разработку новых моделей автоконцерн намерен в течение шести лет выделить около 5 трлн иен (около $46,3 млрд), а также уже рассматривает возможность создания предприятия, специализирующегося на выпуске электромобилей.

Между тем в 2020 году Honda реализовала 4,45 млн транспортных средств, доля электромобилей и автомобилей на топливных элементах среди которых заняла менее 1%, подчеркивает Nikkei.

Правительство Японии конце прошлого года одобрило новый план сокращения выбросов парниковых газов, который в том числе ставит цель к середине 2030-х годов отказаться от производства полностью бензиновых и дизельных автомобилей. Документ затрагивает в общей сложности 14 отраслей, таких как нормы жилищного строительства, развитие водородной энергетики и т. д. По оценкам японского правительства, принятая стратегия развития должна в конечном итоге стимулировать экономику страны и создать экономический эффект в размере почти $900 млрд к 2030 году и более 1,8 трлн в течение следующих 20 лет.

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