В Грузии снизился темп экономического роста

БАКУ / Trend / - Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) в Грузии в 2020 году составил 49,40 миллиарда лари (14,8 миллиона долларов), увеличившись на 0,3 процента в годовом исчислении, а реальный рост ВВП снизился на 6,2 процента, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

Наибольшие доли ВВП по видам деятельности приходятся на:

– оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (14,5 процента),

– операции с недвижимостью (11,7 процента),

– обрабатывающая промышленность (10,8 процента),

– строительство (8,9 процента),

– сельское, лесное и рыбное хозяйство (8,4 процента),

– государственное управление и оборона; обязательное соцстрахование (7,4 процента),

– транспортировка и хранение (5,9 процента),

– финансовая и страховая деятельность (4,9 процента).

Реальный рост зарегистрирован в:

– здоровье человека и социальная работа (+7,9 процента),

– сельское, лесное и рыбное хозяйство (+3,6 процента),

– образование (+3,1 процента),

– государственное управление и оборона; обязательное соцстрахование (+1,8 процента),

– прочие услуги (+7,1 процента).

Снижение реальной добавленной стоимости зафиксировано в:

– услуги по размещению и питанию (-37,9 процента),

– транспортировка и хранение (-22,3 процента),

– оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (-5,6 процента),

– искусство, развлечения и отдых (-18,9 процента),

– административно-вспомогательная деятельность (-37,9 процента),

– профессиональная, научная и техническая деятельность (-18,4 процента),

– строительство (-4,7 процента),

– финансовая и страховая деятельность (-5 процентов).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)