В Грузии снизился темп экономического роста
БАКУ / Trend / - Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) в Грузии в 2020 году составил 49,40 миллиарда лари (14,8 миллиона долларов), увеличившись на 0,3 процента в годовом исчислении, а реальный рост ВВП снизился на 6,2 процента, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).
Наибольшие доли ВВП по видам деятельности приходятся на:
– оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (14,5 процента),
– операции с недвижимостью (11,7 процента),
– обрабатывающая промышленность (10,8 процента),
– строительство (8,9 процента),
– сельское, лесное и рыбное хозяйство (8,4 процента),
– государственное управление и оборона; обязательное соцстрахование (7,4 процента),
– транспортировка и хранение (5,9 процента),
– финансовая и страховая деятельность (4,9 процента).
Реальный рост зарегистрирован в:
– здоровье человека и социальная работа (+7,9 процента),
– сельское, лесное и рыбное хозяйство (+3,6 процента),
– образование (+3,1 процента),
– государственное управление и оборона; обязательное соцстрахование (+1,8 процента),
– прочие услуги (+7,1 процента).
Снижение реальной добавленной стоимости зафиксировано в:
– услуги по размещению и питанию (-37,9 процента),
– транспортировка и хранение (-22,3 процента),
– оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (-5,6 процента),
– искусство, развлечения и отдых (-18,9 процента),
– административно-вспомогательная деятельность (-37,9 процента),
– профессиональная, научная и техническая деятельность (-18,4 процента),
– строительство (-4,7 процента),
– финансовая и страховая деятельность (-5 процентов).
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)