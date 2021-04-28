Перечень сельхозпроектов реализуется в Мангистауской области Казахстана

Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область ознакомился с реализацией инвестиционных проектов в сферах АПК, транспорта, туризма, а также ходом вакцинации населения.

В Тупкараганском районе глава Правительства посетил введенную в эксплуатацию в апреле т.г. птицефабрику ТОО «Актау Агро». Предприятие включает инкубаторный цех, производственный комплекс и убойный цех мощностью 5 тыс. тонн курятины в год. Птицефабрика позволит обеспечить 50% потребности внутреннего рынка Мангистауской области в мясе птицы. Первую партию продукции планируется поставить на торговые прилавки региона в конце июня т.г.

Общий объем инвестиций составляет 5,7 млрд тг. На предприятии создано свыше 90 постоянных рабочих мест.

В Мунайлинском районе Премьер-Министр ознакомился с проектом строительства тепличного комплекса ТОО «Aktau Green House» на площади 85 га. Проект реализуется в 2 этапа. Объем инвестиций на первом этапе составит 26 млрд тг. К декабрю т.г. на предприятии будет создано свыше 180 рабочих мест, а объем производства составит 8 тыс. тонн овощей в год. На втором этапе – к концу 2022 года – количество рабочих мест будет увеличено до 430, а мощность тепличного комплекса – до 13 тыс. тонн продукции.