Деятельность торговых и туристических представительств будет способствовать развитию отношений Азербайджана и Израиля - министр (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Деятельность торговых и туристических представительств будет способствовать развитию экономических и торговых отношений между Азербайджаном и Израилем.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на совместном заседании азербайджано-израильской межправительственной комиссии.
Министр сообщил, что рад председательствовать на совместном заседании межправкомиссии вместе с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.
"Мы провели продуктивные дискуссии по расширению сотрудничества в таких областях, как туризм, энергетика, кибербезопасность, здравоохранение и сельское хозяйство", - сказал Джаббаров.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni
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