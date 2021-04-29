В феврале 2021 года Италия импортировала из Туркменистана минеральную продукцию на сумму более чем € 10 млн

Бизнес 29 апреля 2021 21:43 (UTC+04:00)
В феврале 2021 года Италия импортировала из Туркменистана минеральную продукцию на сумму более чем € 10 млн
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Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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