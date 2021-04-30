Выручка Amazon от продаж в первом квартале 2021 года составила рекордные $108,5 млрд

Выручка от продаж американской корпорации Amazon в первом квартале текущего года составила $108,5 млрд, сообщается в опубликованной в четверг финансовой отчетности компании. Данный показатель стал рекордным для этого периода за все время существования Amazon, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За трехмесячный период, завершившийся 31 марта, выручка компании выросла на 44% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Операционные доходы корпорации выросли более чем в два раза и составили $8,9 млрд против $4 млрд за аналогичный период прошлого года.

Как отмечает журнал Forbes, показатели выручки Amazon превзошли ожидания экспертов на $4 млрд. Согласно прогнозам компании, выручка от продаж во втором квартале будет составлять от $110 млрд до $116 млрд, что на 24-30% превзойдет показатели второго квартала прошлого года.

Глава Amazon Джефф Безос отметил развитие потокового видеосервиса компании. "В то время как Amazon Prime Video ["Амазон прайм видео"] исполняется 10 лет, 175 млн пользователей сервиса смотрели там передачи или фильмы в прошлом году, а время просмотров выросло на 70%", - приводит его слова пресс-служба компании.

Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана Безосом в 1994 году. Рыночная капитализация компании сейчас оценивается примерно в $1,81 трлн. Безос, по данным агентства Блумберг, в настоящее время является богатейшим человеком в мире. Его состояние оценивается примерно в $201,7 млрд.