Президенты Туркменистана и Узбекистана обсудили перспективы развития всестороннего сотрудничества стран

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсудили перспективы развития сотрудничества по всему спектру направлений.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана, обсуждения состоялись в ходе рабочего визита президента Узбекистана в Туркменистан.

Сообщается, что стороны высказались за дальнейшее наращивание взаимодействия в торгово-экономической сфере, а также отметили важность активизации контактов в гуманитарной сфере.

Наряду с этим, стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, представляющих взаимный интерес.

Бердымухамедов подтвердил приверженность курсу на расширение отношений между двумя странами.

Отметим, что президент Узбекистана находился с рабочим визитом в Туркменистане 29 апреля 2021 года.

Напомним, что ранее в министерстве иностранных дел Узбекистана рассказали о деталях сотрудничества с Туркменистаном за прошедший год: «В ноябре прошлого года было проведено первое заседание новоучрежденного Делового совета «Узбекистан-Туркменистан». Кроме того, в июле 2020 года была создана межпарламентская группа дружбы Олий Мажлиса Республики Узбекистан по сотрудничеству с Меджлисом Туркменистана. Первое заседание межпарламентских групп состоялось 30 ноября 2020 года в формате видеоконференцсвязи»

«В 2020 году между Узбекистаном и Туркменистаном велась активная работа по созданию региональной системы эффективных экономических и транспортных коридоров. Принимались действенные меры для беспрепятственного передвижения товаров и грузов, следовавших в/или транзитом через территории двух стран», – подчеркнули в министерстве.

Согласно сообщению, в целях сохранения темпов роста взаимного товарооборота и дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества в 2020 году в формате видеоконференцсвязи был проведен ряд встреч и переговоров на различных уровнях.

Отмечается, что главы государств уделяют особое внимание важности взаимодействия на уровне правительств для обеспечения эффективной борьбы с распространением коронавирусной инфекции и предупреждения ее негативного влияния на двусторонние связи.

«Несмотря на тяжелое испытание пандемией, в 2020 году удалось сохранить динамику узбекско-туркменского взаимодействия во всех сферах», – заключили в МИД Узбекистана.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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