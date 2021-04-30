В Азербайджане за использование безналичных способов оплаты предусмотрены льготы – ГНС
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В азербайджанской армии продолжается ряд мероприятий, приуроченных к 880-летию Низами Гянджеви (ФОТО/ВИДЕО)
Известные исполнители провели концерт между США и Азербайджаном в честь Года Низами Гянджеви (ВИДЕО)
Турция хочет организовать производство продукции оборонной промышленности вместе с Азербайджаном – глава комитета
Армения не предприняла шагов для поиска убитых азербайджанцев на территориях, которые оставались под ее оккупацией 30 лет – МИД Азербайджана
Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана договорились о дальнейших совместных действиях по урегулированию ситуации
В минобороны Азербайджана состоялось обсуждение совершенствования единой коммуникационной стратегии (ФОТО)
Продлен срок конкурса "Карабах – это Азербайджан!" Союза кинематографистов Азербайджанской Республики
Продолжается переговорный процесс с целью стабилизации ситуации в приграничных районах Кыргызстана и Таджикистана
Утвержден договор, подписанный от имени правительства Азербайджана для строительства ветряной электростанции
Азербайджан готов к сотрудничеству на основе принципа территориальной целостности и неприкосновенности границ – глава МИД
Омбудсмен Азербайджана обратилась к Совету Европы для призыва Армении к передаче карты заминированных территорий
Ритуалы пост-ковидной эпохи. Азербайджанский драматург покажет трансформацию человека во Владивостоке