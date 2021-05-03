Учреждена вторая дочерняя компания AzerGold

БАКУ /Trend/ - Учреждена вторая дочерняя компания ЗАО AzerGold - ООО AzerBlast, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на AzerGold.

По данным ЗАО, компания, которая будет специализироваться на производстве взрывчатых веществ промышленного назначения, основана с целью удовлетворения спроса внутреннего рынка на взрывчатые вещества для горнодобывающей и строительной отраслей, устранение зависимости от их импорта.

Отметим, что 51 процент общих акций компании, основанной на модели государственно-частного партнерства, принадлежит ЗАО AzerGold, а 49 процентов - ООО DM Service. ООО “DM Service, созданное в 2013 году, является официальным партнером компании “Orica-Nitro”, одного из мировых лидеров в области производства взрывчатых веществ и инновационных систем.

"Взрывчатые вещества широко используются в промышленности при строительстве тоннелей, автомагистралей, дамб, а также при эксплуатации шахт. На фоне темпов роста горнодобывающей и строительной промышленности планируется выведение продукции компании на международные рынки с сохранением местного рынка как основного. С этой целью в ближайшем будущем в городе Гянджа планируется строительство завода по производству промышленных взрывчатых веществ с применением передовых инновационных технологий. Производство на заводе будет организовано на основе международных стандартов, в соответствии с экологическими нормами и правилами", - говорится в сообщении.

Деятельность ООО AzerBlast поспособствует созданию постоянных рабочих мест в рамках Государственной программы социально-экономического развития регионов на 2019-2023 годы, развитию ненефтяного сектора, а также диверсификации экспорта.

Отметим, что другой дочерней компанией ЗАО AzerGold является ООО «Дашкесан Демир Филиз».

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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