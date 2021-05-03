В Грузии фиксируется рост индекса экспортных цен

БАКУ /Trend/ - Индекс экспортных цен (XPI) в Грузии в марте 2021 года вырос на 1,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем, передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Цены на произведенную продукцию выросли на 1,5 процента.

По сравнению с мартом 2020 года XPI увеличился на 13,3 процента. За указанный период цены на произведенную продукцию выросли на 12,7 процента, на услуги водоснабжения, канализации, удаления отходов - на 50 процентов, на продукцию горнодобывающей промышленности и карьеров - на 8 процентов.

Индекс импортных цен (MPI) увеличился на 5 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как по сравнению с мартом 2020 года он возрос на 18,9 процента.

По сравнению с мартом 2020 года цены на произведенную продукцию были на 21,4 процента выше. На продукцию горнодобывающей промышленности и карьеров было зарегистрировано снижение цен на 6,4 процента, в то время как цены на электроэнергию, газ, пар и кондиционирование воздуха выросли на 31,1 процента. Что касается водоснабжения, канализации, удаления отходов, цены были выше на 10,2 процента.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)