В Туркменистане утвержден план сотрудничества с международными организациями до 2024 г.

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане определен план по сотрудничеству с международными организациями на 2021-2023 годы.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана, план утвержден соответствующим постановлением президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Согласно документу, министерствам и отраслевым ведомствам Туркменистана предписано обеспечить выполнение обозначенных в плане мероприятий, а координационным органом по его реализации определено министерство иностранных дел.

План утвержден в целях комплексного развития взаимодействия Туркменистана с международными и региональными организациями, а также реализации выдвинутых Туркменистаном международных инициатив.

Отметим, что предпринимаются соответствующие меры по дальнейшему развитию сотрудничества страны с международными организациями и структурами.

Туркменистан является членом 47 международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ, ОИС, Движения неприсоединения и др.

В настоящее время Туркменистан входит в состав 13 советов, комитетов и комиссий ООН. Также страна активно участвует в глобальных процессах развития и реализации целей и задач тысячелетия.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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