Польша намерена активизировать сотрудничество с Азербайджаном в формате межправкомиссии – МИД

БАКУ /Trend/ - Польша заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в формате совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и надеется, что следующая встреча состоится в Баку в удобное для обеих сторон время, сообщили Trend в МИД Польши.

"Несмотря на трудности, вызванные пандемией, в 2020 году мы зафиксировали значительный рост польско-азербайджанского товарооборота. По нашим данным, стоимость товаров, экспортированных из Польши в Азербайджан в 2020 году, превысила 113 миллионов долларов (рост на 36 процентов), а азербайджанский экспорт в Польшу достиг 6,5 миллиона долларов (рост на 23 процента). Мы также наблюдаем тенденцию к росту двусторонней торговли с начала 2021 года. В январе польский экспорт в Азербайджан увеличился на 21 процент, а экспорт Азербайджана в Польшу - на 86 процентов. Хотя мы удовлетворены положительными тенденциями, мы видим возможности для дальнейшей активизации торгового и инвестиционного сотрудничества между нашими странами", - сказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что учитывая ограничения, вызванные пандемией, возможность проведения B2B-встреч и бизнес-форумов очень ограничена.

"Большинство мероприятий и деловых встреч теперь организуется онлайн. В прошлом месяце Управление внешней торговли Польского инвестиционного и торгового агентства в Баку организовало в сотрудничестве с азербайджанскими партнерами Caspian Audit и Formag-Baku вебинар на тему "Ведение бизнеса в Азербайджане. Юридические и логистические аспекты". Также запланированы подобные мероприятия, посвященные косметической отрасли. В случае улучшения ситуации с пандемией Торговое представительство Польши в Баку вместе с польскими компаниями ожидает участия в торговых ярмарках в конце этого года (Interfood Azerbaijan, Road & Traffic, BakuBuild 2021, Bakutel 2021).

В польском экспорте в Азербайджан преобладает продукция электромеханической промышленности (сельскохозяйственная техника, устройства для фильтрации жидкостей, холодильники), агропродовольственной (сыр, детское питание) и химической промышленности (лекарства и косметика). Медицинские и фармацевтические товары играют особую роль в связи с пандемией", - сказали в министерстве.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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