AzerGold назвала победителя тендера на установку программного обеспечения
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Армянская сторона не выполняет обязательства по международному гуманитарному праву - МИД Азербайджана
Успешная государственная политика, проводимая в сфере развития спорта в Азербайджане, приносит свои плоды – Исмаил Исмайлов
На Кубке мира в Баку всем спортсменкам было выделено необходимое время для тренировок - гимнастка из Греции
Азербайджан стал важным международным транспортным узлом - глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ФОТО)
Награждены победители конференции «Химия и химическая инженерия в интересах устойчивого развития» (ФОТО)
Федерация гимнастики Азербайджана в очередной раз смогла удивить безукоризненной организацией соревнований – гимнастка из Египта