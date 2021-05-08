Италия – ведущий экспортер осетровой и лососевой икры в Грузию

БАКУ / Trend / - В прошлом году ведущим экспортером осетровой и лососевой икры в Грузию была Италия.

В 2020 году Грузия в целом закупила 36,8 тонны осетровой и лососевой икры на сумму 739 500 долларов, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление (Геостат).

Этот показатель меньше на 31,7 процента по сравнению с импортом 2019 года (48,8 тонны на сумму 1,1 миллиона долларов).

Доля осетровой икры в импортных товарах в 2020 году составила 77 900 долларов, а в 2019 году – 94 500 долларов.

Что касается лососевой икры, то в прошлом году страна потратила 66,6 тысячи долларов на закупку 36,6 тонны продукции.

Грузия закупала осетровую икру в основном из Италии (68 000 долларов), Латвии (3 800 долларов), Китая (36 000 долларов) и Германии (2 400 долларов), что касается лососевой икры, основным рынком импорта была Россия:

1. Россия – 477 700 долларов США;

2. Беларусь – 84 900 долларов США;

3. Украина – 55 800 долларов США;

4. США – 17 900 долларов США;

5. Германия – 14 100 долларов США;

6. Франция – 6 000 долларов США;

7. Молдова – 5 200 долларов США.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)