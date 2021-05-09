Грузия увеличивает импорт труб и профилей из Турции

БАКУ / Trend / - В январе 2021 года Турция экспортировала в Грузию 4,076 тысячи тонн труб и полых профилей из чугуна или стали на общую сумму 3,12 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление (Геостат).

В годовом исчислении Грузия увеличила импорт труб и полых профилей из чугуна и стали из Турции на 770 тонн.

За аналогичный период прошлого года из Турции в Грузию было экспортировано 4,846 тысячи тонн труб и полых профилей на общую сумму 3,22 миллиона долларов.

За отчетный период Грузия экспортировала 7,509 тысяч тонн отходов черных металлов на общую сумму 2,38 миллиона долларов в Турцию. В январе 2020 года 3,805 тысячи тонн отходов черных металлов были экспортированы Турцией в Грузию на общую сумму 1,14 миллиона.

В январе 2021 года общий объем импорта из Турции в Грузию составил 92,88 миллиона долларов. В свою очередь Грузия экспортировала в Турцию товаров на 21,427 миллион долларов.

Внешнеторговый оборот Грузии с Турцией за отчетный период превысил 114,308 миллионов долларов, что составляет 15 процентов от общего товарооборота Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева)