Геостат обнародовал данные об экспорте Китая в Грузию

БАКУ / Trend / - С января по март 2021 года Грузия импортировала из Китая 7 057 тонн плоского проката из нелегированной плакированной стали или стали с покрытием на сумму 5,63 миллиона долларов, что на 351 тонну меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на Национальную статистику Грузии (Геостат).

В отчетный период Грузия импортировала из Китая 4 635 тонн подвижного, сортировочного, добывающего и бурового оборудования, минералов и руд на сумму 40,4 миллиона долларов. Для сравнения, в 2020 году Грузия импортировала из Китая 2 16,7 тонны машин и устройств автоматической обработки данных на сумму 837,2 тысячи долларов.

За первый квартал текущего года Грузия также импортировала из Китая 3 173 тонны новых резиновых пневматических шин на сумму 7,5 миллиона долларов.

Кроме того, из Китая в Грузию было поставлено 3674 тонны полиацеталей и эпоксидных смол и других полиэфиров в первичных формах на сумму 3,08 миллиона долларов.

За отчетный период Грузия экспортировала на китайский рынок продукцию на 109,7 миллиона долларов, что составляет 13,4 процента от общего экспорта Грузии.

Между тем, экспорт Китая в Грузию достиг 182,7 миллиона долларов, что составляет 9,4 процента от общего объема импорта Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)