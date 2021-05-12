В Казахстане незначительно замедлился индекс деловой активности

По результатам полученных оценок, индекс деловой активности в Казахстане в апреле незначительно замедлился, составив 50,5 (в марте – 50,6), передает Trend со ссылкой на Национальный банк Казахстана.

На это повлияло снижение показателя в секторе услуг до 50,7 (в марте – 51,2). В то же время показатели в строительстве и промышленности повысились до 48,0 (в марте – 46,5) и 50,4 (в марте – 50,2) соответственно.

В разрезе регионов в апреле отмечено улучшение деловой активности в 10 областях. Наиболее высокий уровень зафиксирован в Северо-Казахстанской области (58,2) и Нур-Султане (56,0), низкий – в Туркестанской области (36,5).

В апреле 2021 года респонденты отметили улучшение условий ведения бизнеса. Баланс ответов по оценке текущих бизнес-условий составил 3,7 (в марте – 1,5). По мнению предприятий, улучшился спрос на продукцию/услуги, доступ к коммуникациям и кредитам, отрицательно оценена налоговая нагрузка.

Повысился оптимизм предприятий на следующие 6 месяцев: оценка будущих условий составила 20,1 (в марте – 18,6). В результате индекс бизнес-климата по экономике улучшился, составив 11,8 (в марте – 9,9).

В апреле 2021 года в опросе приняло участие 458 предприятий: в строительстве – 67, промышленности – 172, услугах – 219.