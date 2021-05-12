Туркменистан и Китай рассмотрят возможности развития сотрудничества в ряде сфер
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Я несколько месяцев думал о том, какой должна быть архитектура новой мечети в Шуше
Очевидна необходимость разблокировки транспортного пути в Нахчыванскую Автономную Республику – российский эксперт
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше
Освоение месторождения «Достлуг» на Каспии позволит Туркменистану экспортировать природный газ на Запад
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из очередной поездки в Карабах с Президентом Ильхамом Алиевым (ВИДЕО)
Некоторые азербайджанские банки и учреждения начали опираться в своей работе на искусственный интеллект - минсвязи