В Грузии снизился импорт подсолнечника

БАКУ / Trend / - За первые два месяца прошлого года в Грузию было импортировано подсолнечника на 1,611 миллиона долларов, в то время как за тот же период 2021 года эта сумма составила 147,2 тысячи долларов, передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

В 2021 году импорт подсолнечника осуществлялся только из двух стран: России – 152,1 тонны на сумму 64,3 тысячи долларов и Украины – 64,8 тонны на сумму 82 тысячи долларов.

Помимо сокращения импорта, Китай в этом году не вошел в тройку крупнейших импортеров. Всего за первые два месяца 2020 года из этой страны было импортировано 21 тонны подсолнечника.

Экспортная пошлина на семена подсолнечника и рапса повышена до 30 процентов, но не менее 165 евро за тонну. Однако его нижний предел установлен на уровне 165 евро за тонну.

Решение распространяется на продукцию, экспортируемую за пределы Таможенного союза, и будет действовать с 9 января по 30 июня 2021 года. До 9 января таможенный тариф на эту продукцию составлял 6,5 процента от их стоимости.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)