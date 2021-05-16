Латвия раскрыла основные экономические показатели двустороннего сотрудничества с Грузией

БАКУ / Trend / - В феврале 2021 года в Регистре предприятий Латвийской Республики было 76 компаний с грузинскими инвестициями в уставный капитал в размере 4,52 миллиона евро.

Об этом Trend сообщили в МИД Латвийской Республики.

Как отметили в ведомстве, Грузия является важным партнером Латвии в экономическом сотрудничестве.

"К сожалению, в прошлом году под влиянием пандемии COVID-19 объемы взаимной торговли между двумя странами снизились", – сказали в министерстве.

Согласно источнику, в 2020 году общий объем внешнеторгового оборота Латвии с Грузией снизился на 33,7 процента по сравнению с предыдущим годом, составив 33,23 миллиона евро. В 2020 году общий объем экспорта товаров из Латвии в Грузию составил 26,41 миллиона евро, что на 39 процентов ниже, чем в 2019 году, а импорт товаров составил 6,82 миллиона евро, что на 5 процентов больше, чем в 2019 году.

"Чистые запасы прямых инвестиций Грузии в Латвии на конец III квартала 2020 года составили 6 миллионов евро, как и на конец 2019 года. Чистые запасы прямых инвестиций Латвии в Грузии на конец III квартала 2020 года составили 4 миллиона евро, как и в конце 2019 года ", – добавили в МИД.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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