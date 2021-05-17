Минэкономики Азербайджана отменило требование по безналичным расчетам для ряда налогоплательщиков

БАКУ /Trend/ - Коллегия Министерства экономики Азербайджана отменила требование относительно безналичных расчетов для ряда налогоплательщиков.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в решении, которое утвердил председатель коллегии, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Так, Коллегия Министерства экономики Азербайджана внесла изменения в «Правила проведения выездной налоговой проверки», утвержденные постановлением коллегии седьмого сентября 2016 года.

Согласно решению, для налогоплательщиков, зарегистрированных в целях налога на добавленную стоимость (НДС) с объемом облагаемых операций, превышающим 200 тысяч манатов в любом месяце (месяцах) года, и для налогоплательщиков, осуществляющих торговую деятельность в течение календарного месяца на общую сумму более 30 тысяч манатов, а также для других налогоплательщиков – на общую сумму более 15 тысяч манатов, отменено требование о проведении платежей по расчетам только в безналичном порядке.

Отметим, что данное требование сохранено только для предпринимателей, осуществляющих деятельность объектов общественного питания.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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