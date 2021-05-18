В Азербайджане Центры по развитию МСБ проводят бесплатные тренинги для предпринимателей

БАКУ /Trend/ - Центры по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Агентства Азербайджана по развитию МСБ организуют в городах Баку, Сумгайыте, Хачмазе, Евлахе и Шеки бизнес-тренинги. Они проводятся как в онлайн-формате, так и непосредственно в самих центрах с учетом требований пандемии, сообщает во вторник Trend со ссылкой на агентство.

Профессиональные эксперты оказывают консультационные услуги субъектам МСБ, стартапам и лицам, желающим создать свой бизнес.

Участие в тренингах - бесплатное.

Информацию об их проведении в мае можно получить на https://bit.ly/3yekQAW и www.kobim.az.

Отметим, что тренинги охватывают такие направления, как планирование и развитие бизнеса, маркетинг и продажи, финансы, налоги, страхование, управление человеческими ресурсами, законодательство в сфере экспорта и предпринимательства.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)