БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Казахстан намерены придать межгосударственному диалогу новую динамику.

Как сообщает Trend со ссылкой на туркменское Государственное информационное агентство, об было сказано в ходе телефонного разговора президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Также отмечалось, что Туркменистан нацелен на самое широкое взаимодействие с Казахстаном.

Кроме того, собеседники выразили уверенность в том, что благодаря совместным усилиям стратегическое партнерство между двумя странами будет развиваться и впредь.

Президент Туркменистана также поздравил главу Казахстана с днем рождения.

Отметим, что Туркменистан и Казахстан являются стратегическими партнерами. Ашхабад и Нур-Султан регулярно обсуждают вопросы взаимодействия в газовой сфере и разработке трансграничных месторождений полезных ископаемых.

Казахстан задействован в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа. China National Petroleum Corporation (CNPC) получает туркменское топливо с 2009 года через территорию Узбекистана и Казахстана.

Как ранее сообщили Trend в казахстанском МИД, новым проектом в сфере транспортно-логистического сотрудничества с Туркменистаном является строительство туркменской стороной автомобильной дороги до границы с Казахстаном и моста через залив Кара-Богаз-Гол. Ожидается, что реализация этого проекта позволит увеличить двусторонний товарооборот, объем грузовых и пассажирских перевозок.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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