Обнародована активность Афганистана на бирже Туркменистана в апреле
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Азербайджанские спортсменки постараются достойно выступить на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по аэробной гимнастике – главный тренер
И арабы, и евреи заинтересованы в безопасном и процветающем регионе для будущих поколений - председатель ассоциации
В Баку проходят подиумные тренировки в преддверии Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Азербайджане обеспечена занятость более 6 тыс. членов семей шехидов и участников Отечественной войны
Цифровизация экономики Туркменистана увеличит инвестиционную привлекательность производства – Минпромторг России
Расследуется информация о фиктивных справках в связи с COVID-19 у пассажиров в аэропорту Гянджи - Генпрокуратура
Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы развития парфюмерного завода на территории СЭЗ «Астана-Технополис»
Распространена совместная официальная информация в связи с убийством двух азербайджанских пограничников
Планируется значительно увеличить зарубежные инвестиции в сферу альтернативной энергетики Азербайджана - AREA
При сохранении нынешних темпов вакцинации Азербайджан скоро одержит победу над COVID-19 - врач (ВИДЕО)
Граждане Азербайджана могут выбирать, какой из вакцин прививаться от COVID-19 - минздрав (ФОТО/ВИДЕО)