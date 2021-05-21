В Грузии обнародован уровень безработицы в I квартале
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Тема сохранности культурно-исторического наследия в Карабахе регулярно обсуждается в контактах с Баку и Ереваном – МИД России
Названы сроки начала горизонтального бурения в рамках проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию
Президент Ильхам Алиев обратился к участникам международной конференции, посвященной 80-летию создания онкологической службы в Азербайджане
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Гуманитарное сотрудничество, межкультурные связи, восприятие другой культуры, попытка понять, проникнуться, помочь являются очень важным оружием в борьбе с такими негативными явлениями, как ксенофобия и терроризм (ФОТО)
PwC Azerbaijan представила результаты исследования рынка здравоохранения, проведенного посольством Великобритании в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев: Проект Южного газового коридора и в будущем будет вносить вклад в укрепление сотрудничества между государствами-участниками
Президент Ильхам Алиев: Предприняв после ноябрьского Заявления целый ряд шагов, мы продемонстрировали стремление к сотрудничеству
Планируется значительно увеличить зарубежные инвестиции в сферу альтернативной энергетики Азербайджана - AREA
Азербайджанские спортсменки завоевали 7 медалей на международном турнире по художественной гимнастике в Румынии
Развитие транспортной инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана пойдет на благо региона – экс-посол США
В Нидерландах выпущены международные марки, посвященные Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня, вероятно, для Армении последний шанс осуществить свою мечту о действительно независимой стране
Президент Ильхам Алиев: Израильская и азербайджанская диаспоры могут внести важный вклад в развитие наших отношений
Президент Ильхам Алиев: США могут внести вклад в нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном
Президент Ильхам Алиев: Надеемся, что миссия ЮНЕСКО прибудет на освобожденные территории Азербайджана в следующем месяце