Иран нарастил объем импорта турецких химпродуктов

БАКУ /Trend/ - В январе – апреле 2021 года экспорт химической продукции из Турции в Иран вырос на 53,4 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, составив 144,479 миллиона долларов.

Об этом сообщили в Trend в Министерстве торговли Турции.

В апреле 2021 года объем экспорта химической продукции из Турции в Иран увеличился в 1,8 раза по сравнению с показателем апреля прошлого года и достиг 34,620 миллиона долларов.

В январе – апреле 2021 года сумма экспорта химической продукции из Турции возросла на 25,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 7,466 миллиарда долларов.

В апреле 2021 года Турция экспортировала химической продукции на сумму 2,162 миллиарда долларов, что на 69,5 процента больше показателя за тот же месяц 2020 года.

За последние 12 месяцев (апрель 2020 – апрель 2021) турецкий экспорт этой продукции составил 19,789 миллиарда долларов.

(Редактор: Надир Насиров)