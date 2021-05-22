Туркменистан заинтересован в развитии торговых и инвестиционных связей с США

Бизнес 22 мая 2021 12:53 (UTC+04:00)
Туркменистан заинтересован в развитии торговых и инвестиционных связей с США
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В правительстве Грузии обсуждают открытие сухопутных границ
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Швейцария реализовала в Грузии 10 крупных проектов
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