ЕС финансирует проект финансовой интеграции и подотчетности, а также программу DIGITAL RE4M в Грузии

БАКУ / Trend / - Европейский союз (ЕС) профинансировал инвестиционный обзор ОЭСР для Грузии в 2020 году, сообщили Trend в представительстве ЕС в Грузии.

"Обзор инвестиционной политики подводит итоги последних достижений в улучшении инвестиционного климата и оценивает области, которые правительство должно рассмотреть в рамках своих усилий по реформированию для привлечения прямых иностранных инвестиций, которые могут оказать положительное влияние на инклюзивный, устойчивый рост", – заявили в ЕС.

Мы также финансируем проект финансовой интеграции и подотчетности, а также программу DIGITAL RE4M, добавил источник.

Результаты поддержки ЕС доступа к финансам в Грузии в 2019 году:

√ Около 2956 МСП получили ссуды (27,6 процента МСП, принадлежащего женщинам);

√ Общая сумма кредитов 237 миллионов евро;

√ Средний кредит в размере 89 977 евро;

√ 9 партнерских финансовых институтов получили поддержку.

Некоторые примеры помощи в рамках EU4Bussiness:

• ЕС и ПРООН помогают обеспечить СИЗ медицинским работникам на фоне пандемии коронавируса в Грузии;

• EU4Business и ЕБРР помогают грузинскому цифровому агентству повысить узнаваемость бренда во всем мире.

Европейский Союз и Грузия поддерживают отношения с 1996 года в рамках программы INOGATE, а в 2006 году был реализован пятилетний "План действий" по сближению в контексте Европейской политики соседства.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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