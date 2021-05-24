Грузия сократила экспорт вина в Россию

БАКУ / Trend / - С января по март 2021 года Грузия экспортировала в Россию 8,312 тонны вина на общую сумму 17,1 миллиона долларов, что на 314 тонн меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

В отчетном периоде Грузия экспортировала в Россию 26 137 тонн ферросплавов на сумму 30,7 миллиона долларов. За аналогичный период прошлого года из Грузии в Россию было поставлено 25 599 тонн ферросплавов на общую сумму 23,9 миллиона долларов.

Кроме того, из Грузии в Россию было экспортировано 24 584 тонны природной, минеральной и газированной воды без добавления сахара на сумму 14,13 миллиона долларов.

За январь-март текущего года Грузия поставила в Россию 1 482 тонны алкогольных напитков на сумму 6,78 миллиона долларов. В первом квартале 2020 года экспорт алкогольных напитков из Грузии в Россию составил 1 480 тонн на общую сумму 7,08 миллиона долларов.

За отчетный период Грузия экспортировала в Россию 5 628 тонн природной, минеральной и газированной воды с добавлением сахара на общую сумму 3,93 миллиона долларов.

С января по март 2021 года внешнеторговый оборот между Грузией и Россией превысил 329,8 миллиона долларов, что составляет 11,9 процента от общего товарооборота Грузии.

За отчетный период Грузия экспортировала на российский рынок продукцию на 109,4 миллиона долларов, что составляет 13,3 процента от ее общего экспорта.

Между тем, Россия экспортировала на грузинский рынок продукцию на сумму 220,3 миллиона долларов, что составляет 11,3 процента от общего объема импорта в Грузию.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)