ГНС Азербайджана зарегистрировала филиал турецкой компании

Бизнес 24 мая 2021 15:28 (UTC+04:00)
ГНС Азербайджана зарегистрировала филиал турецкой компании

БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба (ГНС) при Министерстве экономики зарегистрировала в Азербайджане филиал турецкой компании Kalyon Construction Industry and Trading Anonymous Company.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на ГНС.

По данным, законным представителем компании является гражданин Турции Акачи Абдулнар.

Юридический адрес филиала: город Баку, Насиминский район, улица Низами, 104.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @Fidan_Babaeva

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
BP раскрыла инвестиции в Азербайджан
BP раскрыла инвестиции в Азербайджан
Названы объемы экспорта азербайджанского газа в Грецию
Названы объемы экспорта азербайджанского газа в Грецию
ТЭС Азербайджана сократили производство электроэнергии
ТЭС Азербайджана сократили производство электроэнергии
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
США продолжают сотрудничать с Туркменистаном по целому ряду направлений – посольство Бизнес 15:53
Президент Республики Корея поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 15:51
Президент Таджикистана поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 15:50
В Азербайджане растет количество цифровых услуг, предлагаемых Центробанком и госучреждениями страны Экономика 15:46
BP раскрыла инвестиции в Азербайджан Энергетика 15:36
Арестовано еще одно должностное лицо Бакинского главного таможенного управления Общество 15:34
Туркменистан активно содействует росту частного сектора - посольство США Бизнес 15:31
В Азербайджане приостанавливается вещание Lider TV и 3 других телеканалов Общество 15:29
ГНС Азербайджана зарегистрировала филиал турецкой компании Бизнес 15:28
В Бакинском зоопарке будет построен аквариумный тоннель (ФОТО) Общество 15:25
В Азербайджане зарегистрирована компания с уставным капиталом в 1 млн манатов Финансы 15:20
Государственный секретарь США прибудет в Израиль Израиль 15:17
Туркменская продукция была продана ряду стран на местной бирже Бизнес 15:15
Лавров: Россия готова обсуждать на саммите с США любые вопросы двусторонней повестки Россия 15:12
Мариам Квривишвили назначена замминистра экономики Грузии Грузия 15:11
Названы объемы экспорта азербайджанского газа в Грецию Энергетика 15:09
Заказы на строительство новых судов в этом году достигли максимального значения Экономика 15:08
ТЭС Азербайджана сократили производство электроэнергии Энергетика 15:05
В Азербайджане обнародован используемый объем средств для иностранной помощи в 2020 г. Финансы 15:04
МАГАТЭ и Иран продлили договоренность о мониторинге на ядерных объектах до 24 июня Ядерная программа 15:04
Таир Салахов был моим духовным наставником. Когда узнал о его смерти, заплакал… - художник из Германии Ашраф Гейбатов (ФОТО) Социум 15:04
В ВОЗ заявили, что не менее 115 тыс. работников здравоохранения умерли из-за коронавируса Европа 15:00
Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 14:57
Глава ВОЗ спрогнозировал появление нового опасного вируса Европа 14:54
Туркменистан и Санкт-Петербург обсудили двустороннее сотрудничество Бизнес 14:53
Национальная арена гимнастики в Баку превосходит все ожидания - многократный чемпион Европы и мира Владислав Оскнер Общество 14:45
Китай надеется на урегулирование противоречий между Арменией и Азербайджаном посредством диалога Политика 14:38
Король Швеции поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 14:35
Объем поступлений в госбюджет Азербайджана от НДС превысил прогноз Финансы 14:28
В Баку прошла встреча азербайджанских гимнастов с многократным чемпионом Европы и мира Владиславом Оскнером (ФОТО) Общество 14:16
Шуша станет культурно-туристической зоной - министр Общество 14:03
Названа повестка визита главы МИД Ирана в Азербайджан Политика 14:00
Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили Президента Ильхама Алиева Политика 13:59
Азербайджан существенно увеличил экспорт электроэнергии Энергетика 13:55
Трехсторонние договоренности по Карабаху успешно реализуются – Лавров Нагорно-карабахский конфликт 13:54
Музыканты мира провели двухдневный марафон "Мир, любовь и надежда для Карабаха" Культура 13:49
SOCAR Energy Ukraine снизила цены на бензин марки А-92 и А-95 Энергетика 13:48
Председатель КНР поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 13:40
Банки Азербайджана сократили куплю-продажу наличной валюты Финансы 13:32
Королева Великобритании поздравила Президента Ильхама Алиева Политика 13:29
Азербайджан и Иран намерены расширить транзитные и международные грузоперевозки автомобильным транспортом Транспорт 13:24
Завтра в Баку будет ветрено и дождливо Общество 13:14
Кончина Таира Салахова - большая потеря для всего мирового искусства – Ариф Гусейнов (ФОТО) Социум 13:13
Великобритания является лидером по инвестициям в Азербайджан - Микаил Джаббаров Бизнес 13:05
В I кв. 2021 г. на валютном рынке Азербайджана наблюдалось равновесие - Центробанк Финансы 13:00
Назначен новый посол Румынии в Узбекистане Узбекистан 13:00
В Баку прошла церемония похорон народного художника Таира Салахова (ФОТО/ВИДЕО) Общество 12:56
COVID-статистика Грузии: За сутки число выздоровевших превысило число инфицированных Грузия 12:53
В Азербайджане откроется третий в мире центр нового бренда компании Google ИКТ 12:41
В Азербайджане снизились доходы компаний по оказанию услуг такси Экономика 12:39
SOCAR назвала сроки подписания грантового соглашения по проекту NEFERTITI Энергетика 12:34
В России выявили 8 406 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 12:33
Предложение денег в Азербайджане перешло к росту с февраля - Центробанк Финансы 12:32
G7 близка к заключению соглашения о налогообложении крупных мировых компаний Европа 12:32
В Азербайджане введут в эксплуатацию предприятие по производству памперсов (ВИДЕО) Экономика 12:31
Необходимо пресекать любые попытки посягательств армян на азербайджанскую культуру - израильский эксперт Политика 12:23
Госбюджет Азербайджана-2020 исполнен с дефицитом Финансы 12:21
Село Мюлкюдере Ходжавендского района (ВИДЕО) Политика 12:21
В Британии из замка украли четки шотландской королевы и другие драгоценности Европа 12:17
Стали известны расходы Азербайджана на борьбу с коронавирусом Общество 12:13
В Израиле с 1 июня снимут большую часть ограничений по коронавирусу Израиль 12:12
В ВС Азербайджана проводится конкурс «Лучший руководитель группы занятий по общественно-политической подготовке» (ФОТО) Общество 12:07
Поступления в госбюджет Азербайджана от кредитов иностранным государствам многократно превысили прогноз Финансы 12:04
Таджикистан-Азербайджан: дорогами дружбы и сотрудничества Таджикистан 12:04
В Азербайджане обнародован объем средств, выделенных на оборону и нацбезопасность Политика 12:03
Италия импортировала свыше 733 млн кубометров азербайджанского газа Энергетика 11:47
Вы и Ваш мозг: Кто в доме хозяин? Социум 11:43
Uzbekistan Airways открыла новые рейсы в Казахстан Узбекистан 11:41
Первый президент Армении о виновниках поражения во второй Карабахской войне Армения 11:39
Обнародован размер средств на разминирование освобожденных территорий Азербайджана Общество 11:39
В Баку отметят 140-летие Ашхабада (ФОТО) Туркменистан 11:35
Глава Минздрава ФРГ выступил за создание международного договора для борьбы с пандемиями Европа 11:33
SOCAR Turkey организует онлайн-программу летней стажировки для студентов Бакинской высшей школы нефти (ФОТО) Общество 11:26
Армения сама блокирует свою стабильность - российский политолог Политика 11:25
Туркменистан объявил аукцион по продаже госсобственности Финансы 11:24
В Карабахе будет создан новый национальный парк (Эксклюзив) Общество 11:19
От мин расчищены еще 243 га освобожденных азербайджанских территорий Политика 10:56
Глава МИД Ирана едет в Азербайджан Политика 10:51
Назван еще ряд госструктур Азербайджана, которые перейдут на G-Cloud ИКТ 10:42
Потерпевшими по уголовному делу армянских террористов, пытавших азербайджанских пленных, признаны 12 человек Общество 10:42
AccessBank объявляет тендер Тендеры 10:41
Азербайджан экспортировал в Грузию газ на более чем $227 млн Энергетика 10:33
Стоимость азербайджанской нефти за минувшую неделю (ОБЗОР) Финансы 10:32
Турция протестировала новый судоходный маршрут из Мраморного моря в Каспийское Транспорт 10:31
Назначен посол Туркменистана в Алжире Туркменистан 10:24
Вечер культуры России и Азербайджана прошел в Москве Культура 10:21
Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный проблеме положения беженцев - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО) Другие страны 10:20
Словакия видит возможности сотрудничества с Узбекистаном в управлении водными и лесными ресурсами Узбекистан 10:18
В Азербайджане названа дата выплаты адресной соцпомощи Общество 10:15
Иранская делегация посетит международную выставку сельскохозяйственной техники в Сирии Экономика 10:11
Золото в Азербайджане дорожает Финансы 10:02
Вакцинация китайским препаратом Sinovac начинается в Грузии Грузия 10:01
Азербайджан достойно представлен на международных мероприятиях (ФОТО/ВИДЕО) Общество 09:57
В Азербайджане будет организован марафон "YAŞAT" Общество 09:47
Турецкая BOTAŞ назвала объем отгрузки нефти с АЧГ через терминал в Джейхане с начала года Энергетика 09:46
Манат укрепился к евро и стабилен к российскому рублю Финансы 09:44
Нефть дорожает после публикации PMI еврозоны Энергетика 09:28
Азербайджанские гимнасты завоевали 10 медалей на международном турнире в Будапеште Общество 09:08
Посол Израиля выразил благодарность Азербайджану (ФОТО) Общество 08:59
Байден встретится с семьей Джорджа Флойда США 08:51
Все новости