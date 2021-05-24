ГНС Азербайджана зарегистрировала филиал турецкой компании

БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба (ГНС) при Министерстве экономики зарегистрировала в Азербайджане филиал турецкой компании Kalyon Construction Industry and Trading Anonymous Company.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на ГНС.

По данным, законным представителем компании является гражданин Турции Акачи Абдулнар.

Юридический адрес филиала: город Баку, Насиминский район, улица Низами, 104.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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