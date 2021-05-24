В Казахстане разъяснили Проект Плана территориального развития до 2025 года

Сегодня в ходе круглого стола с участием экспертного сообщества и депутатов Парламента РК на площадке Talap Talks вице-министр национальной экономики Алишер Абдыкадыров презентовал проект Плана территориального развития РК до 2025 года, передает Trend со ссылкой на министерство.

«Мы проанализировали внутренние и внешние социально-экономические тенденции и вызовы, изучили международный опыт и глобальные тенденции в территориально-пространственном развитии, которые влияют на Казахстан. Текущий проект Плана учитывает принятые изменения в Системе государственного планирования», - сообщил А. Абдыкадыров.

В новом плане выделены 6 основных тенденций, оказывающие существенное влияние на социально-экономическое и территориально-пространственное развитие страны. Это регионализация, смещение экономической мощи в Китай, изменение климата, цифровизация и автоматизация, а также сокращение спроса на нефть.

«Мировой тренд урбанизации отчетливо проявляется и в нашей стране. За 10 лет темпы роста городского населения превышали темпы роста сельского населения в 8 раз, всего населения страны – в 1,6 раза. Развитие урбанизации необходимо воспринимать не только как вызов, но и как возможность. Экономические расчеты показывают, что рост численности городского населения на 1% приводит к увеличению ВВП на 0,27%», - сказал Алишер Абдыкадыров.

На сегодняшний день в Казахстане опережающий демографический рост агломераций и других крупных городов сопровождается их динамичным экономическим развитием. На долю четырех центров агломераций сейчас приходится 22% населения страны и 33% ВВП страны. А в 14 крупных городах (областные центры и г.Семей) за последние 10 лет население выросло на 13,1%. На их долю приходится 68% региональной торговли, 22,3% промышленного производства страны, 20,1% общереспубликанского объема инвестиций в основной капитал. Данный факт свидетельствует о возрастании роли городов как «центров экономического роста» и усилении конкуренции между ними за таланты, ресурсы и человеческий капитал.

Отмечается, что территориально-пространственное развитие страны будет основываться на соблюдении принципов территориальной целостности страны, самостоятельности регионов, концентрации экономических ресурсов, внутренней и внешней связанности страны, обеспечении базовых стандартов качества жизни, применения дифференцированного подхода к регионам.

Также План территориального развития страны будет предусматривать 4 подхода, такие как: развитие «точек роста» на базе конкурентных преимуществ регионов, управляемая урбанизация, развитие сельских территорий по принципу «люди к инфраструктуре», обеспечение территориальной связанности и мобильности населения. Они определялись исходя из критериев 11-й Цели устойчивого развития. Каждый подход будет иметь свои направления развития.

«Развитие сельских территорий будет продолжаться в рамках приоритетов, определенных проектом «Ауыл – Ел бесігі». Продолжится совершенствование Системы региональных стандартов. Важным направлением является пересмотр статуса отдельных крупных сёл в части их перевода в категорию городов. Меры по развитию экономических коридоров повысят уровень экономической связанности территории страны», - заключил замминистра экономического ведомства.

В мероприятии приняли участие Председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК Альберт Рау, Депутаты Мажилиса Парламента РК Юлия Кучинская и Амерхан Рахимжанов, Заместитель председателя партии «Ак жол» Меруерт Казбекова и Председатель совета директоров АО «Bank RBK» Болат Жамишев и другие.

Как известно, Министерство национальной экономики разрабатывает проект Плана территориального развития до 2025 года, который является стратегическим документом, отражающим политику территориально-пространственного развития страны.