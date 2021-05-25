На освобожденных территориях Азербайджана завершена инвентаризация более 13 тыс. объектов - минэкономики

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана завершены работы по инвентаризации 13 046 объектов. Из них 10 229 - объекты недвижимости, 2 817 - инфраструктурные объекты.

Об этом передает во вторник Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

По данным ведомства, также завершена инвентаризация автодорог общей протяженностью 1 532 километра, ЛЭП суммарной длиной 292 километра, газовых линий протяженностью 45 километров, водопроводных линий длиной 19 километров. Кроме того, завершены работы по инвентаризации оросительных систем общей протяженностью 249 километров.

Также были векторизированы контуры земельных участков общей площадью 478 тысяч гектаров, и они были включены в электронную базу данных.

В 168 населенных пунктах 10 районов работы уже завершены, в девяти населенных пунктах они продолжаются.

В сообщении отмечается, что 409 населенных пунктов полностью разрушены.

Инвентаризация других населенных пунктов будет проводиться по мере создания безопасного доступа к ним, говорится в сообщении минэкономики.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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