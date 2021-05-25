Словакия назвала последние данные по товарообороту с Туркменистаном
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В нынешних реалиях развитие транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе важно как никогда – вице-премьер РФ
«Лаборатория Касперского»: число DDoS-атак в первом квартале 2021 года вернулось к докарантинному уровню
Silk Way West Airlines получила очередной сертификат IATA за безопасность полетов при грузовых авиаперевозках
Пассажироперевозки между городами и районами Азербайджана будут организованы на основе специнструкции - минтранс
Отношения Президента Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана должны быть примером для азербайджанских и турецких СМИ - Миршахин Агаев
В Азербайджане предлагается включить стаж работников ряда сфер в выслугу лет в особом виде госслужбы
Национальная палата предпринимателей Казахстана готова содействовать развитию сотрудничества с Туркменистаном
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО)
Инженерные войска минобороны Азербайджана очистили от мин более 6 200 га на освобожденных территориях
Минобороны Азербайджана проводит учебные курсы для ознакомления с поступившей на вооружение новой инженерной техникой (ФОТО)
Современный Образовательный Комплекс имени Гейдара Алиева объявляет о специальной скидочной компании (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора и других представителей компании "Signify"
Зохра Агамирова и Арзу Джалилова представят Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике в Италии
На освобожденных территориях Азербайджана завершена инвентаризация более 13 тыс. объектов - минэкономики