Геостат раскрыл объемы российского экспорта в Грузию

БАКУ / Trend / - С января по март 2021 года Россия экспортировала в Грузию 59 408 тонн нефти и нефтепродуктов на общую сумму 28,06 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

Также за отчетный период Россия экспортировала в Грузию 66 719 тонн пшеницы на сумму 16,5 миллиона долларов. За аналогичный период 2020 года из России в Грузию было поставлено 86 573 тонны пшеницы на сумму 18,9 миллиона долларов.

Кроме того, экспорт за тот же период включал:

– 11,1 тонны телефонных аппаратов на сумму 10,4 миллиона долларов США;

– 216 196 тонн нефтяных газов и прочих газообразных углеводородов на сумму 52,6 миллиона долларов США.

В прошлом году экспорт нефтяных газов из России в Грузию составил 64 195 тонн на общую сумму 19 миллионов долларов.

Помимо этого, Россия экспортировала в Грузию 6 500 тонн подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций на сумму 8,7 миллиона долларов.

С января по март 2021 года внешнеторговый оборот между Грузией и Россией превысил 329,8 миллиона долларов, что составляет 11,9 процента от общего товарооборота Грузии.

За отчетный период Грузия экспортировала на российский рынок продукции на 109,4 миллиона долларов, что составляет 13,3 процента от общего экспорта.

Россия экспортировала на грузинский рынок продукции на сумму 220,3 миллиона долларов, что составляет 11,3 процента от общего объема импорта Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)