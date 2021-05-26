Президент Казахстана посетит с визитом Туркменистан

БАКУ /Trend/ - Во втором полугодии 2021 года ожидается визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, об этом было сказано в ходе телефонного разговора заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана, министра иностранных дел Рашида Мередова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в частности взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Также был рассмотрен ход подготовки к VI Каспийскому саммиту, который будет проведен в Туркменистане осенью нынешнего года.

Отметим, что Туркменистан и Казахстан являются стратегическими партнерами. Ашхабад и Нур-Султан регулярно обсуждают вопросы взаимодействия в газовой сфере и разработке трансграничных месторождений полезных ископаемых.

Казахстан задействован в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа. China National Petroleum Corporation (CNPC) получает туркменское топливо с 2009 года через территорию Узбекистана и Казахстана.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @JeilaAliyeva