Завершились тренинги для сотрудников туробъектов, действующих в Губе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершились тренинги, организованные Хачмазским центром развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Агентства по развитию МСБ Азербайджана для туристических объектов, действующих в Губинском районе, и студентов, обучающихся в сфере туризма.

Как сообщили в среду Trend в Агентстве по развитию МСБ, в тренингах, которые были организованы при поддержке Губинского отдела Госагентства по туризму для повышения уровня подготовки к летнему сезону сотрудников туристических объектов, действующих в Губа-Хачмазском экономическом районе, а также оказания поддержки развитию кадрового потенциала в секторе туризма, приняли участие около 70 человек из числа руководителей и сотрудников туробъектов, а также более 40 студентов четырех учебных заведений.

Тренинги, состоявшие из теоретической и практической частей, проводились в соответствии с карантинными правилам в связи с пандемией.

Успешно завершившим тренинги участникам были вручены сертификаты.

В ближайшие дни аналогичные тренинги предусматривается провести и для туристических предприятий, действующих в Гусарском районе.

(Текст: Турал Гараджаев)