Туркменистан и Узбекистан рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Узбекистан рассмотрели вопросы двустороннего и регионального взаимодействия.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Узбекистана, состоялась встреча министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Стороны на встрече отметили необходимость более полного использования имеющегося потенциала в сферах торговли, инвестиций, промышленной кооперации, прежде всего в транспорте, энергетике, машиностроении, легкой и пищевой промышленности, сельском и водном хозяйстве.

Сообщается, что Камилов прибыл в Туркменистан с рабочим визитом.

Отметим, что товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном в январе - апреле 2021 года составил 166,9 миллиона долларов.

В отчетный период туркменский импорт в Узбекистан составил 130,5 миллиона долларов, а узбекский экспорт в Туркменистан - 36,5 миллиона долларов.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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