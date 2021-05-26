В Грузии вырос индекс цен производителей на промышленные товары

БАКУ / Trend / - Индекс цен производителей (PPI) на промышленные товары в Грузии в феврале 2021 года увеличился на 0,7 процента относительно предыдущего месяца, а по сравнению с февралем 2020 года рост индекса составил 16,9 процента, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

Цены на промышленную продукцию выросли на 0,7 процента по сравнению с январем 2021 года, в результате чего ее доля в общем ежемесячном изменении индекса цен производителей составила 0,56 процентного пункта.

Внутри группы заметный рост цен был зарегистрирован на напитки (0,7 процента) и другие неметаллические минеральные продукты (1,7 процента). За тот же период стоимость продукции горнодобывающей промышленности и карьеров увеличилась на 2,5 процента, что составило 0,15 процентного пункта в месячном изменении индекса.

Цены на электричество, газ, пар и кондиционирование воздуха выросли на 0,3 процента – 0,03 процента в месячном изменении индекса.

На годовую ставку PPI в основном повлияли изменения цен на следующие товары:

• Промышленные товары – цены выросли на 16,2 процента, что составило 13,06 процентных пункта в общем годовом росте индекса. Заметно увеличилась стоимость продуктов питания (14,3 процента), напитков (11,2 процента) и основных металлов (30,5 процента);

• Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха – годовой рост на 22,3 процента, что на 2,48 процентных пункта увеличило годовой индекс;

• Водоснабжение и услуги канализации – рост за год на 27,5 процента, что на 0,81 процентных пункта повлияло на годовое увеличение индекса;

• Продукция горнодобывающей промышленности и карьеров – годовой рост на 11,6 процента, что составило 0,53 процентных пункта в общем годовом изменении индекса. Внутри группы цены на металлические руды были выше – 12,8 процента.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)