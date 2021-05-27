Швейцария реализовала в Грузии 10 крупных проектов

БАКУ / Trend / - На сегодняшний день Швейцария реализовала в Грузии 10 крупных и несколько сравнительно небольших проектов.

Об этом Trend сообщили в Федеральном управлении сельского хозяйства Швейцарии.

Источник добавил, что они находятся на разных стадиях реализации.

"В 2020 году Швейцария запустила несколько проектов, в том числе "Поддержка мелкомасштабного молочного производства" (2020–2024 гг., 3,36 миллиона швейцарских франков), "Поддержка развития малых и средних предприятий в сельских районах" (2020–2031 гг., 11,65 миллиона швейцарских франков), "Укрепление средств к существованию и социальное обеспечение. Включение в реформу лесного сектора" (2020–2025, 4,8 миллиона швейцарских франков)", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, Швейцария поддерживает региональные программы, направленные на содействие обмену, диалогу, миру и стабильности в регионе, путем повышения устойчивости региона к внешним экономическим, социальным и климатическим потрясениям в Грузии, сказал источник.

"Например, в 2020 году Швейцария способствовала расширению экономических прав и возможностей женщин в Грузии, одновременно поддерживая усилия страны по присоединению к Международной коалиции по равной оплате труда", – сообщили в Федеральном управлении сельского хозяйства Швейцарии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @Mila61979356