В первом квартале 2021 года Грузия импортировала гречку в основном из России

БАКУ / Trend / - В январе – марте 2021 года Грузия импортировала гречку из России (701,4 тысячи долларов, 830,3 тонны), а также из Белоруссии (0,2 тысячи долларов, 0,1 тонны) и Польши (0,1 тысячи долларов, 0,1 тонны), передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление (Геостат).

Импорт гречки увеличился в первом квартале 2021 года, хотя рост в основном связан со стоимостью продукта.

Стоимость импорта продукции увеличилась на 23,2 процента по сравнению с первым кварталом прошлого года и составила 701,7 тысячи долларов (569,6 тысячи долларов в январе – марте 2020 года), при этом объем закупленной продукции снизился на 5,4 процента, до 830,5 тонны ( I кв. 2020 г. – 878,2 тонны).

В 2020 году Грузия закупила у четырех стран 4198,1 тонны гречки на сумму 3,1 миллиона долларов. В 2019 году в Грузию было импортировано 6995,4 тонны гречки на сумму 3,2 миллиона долларов.

Согласно официальной статистике, Россия является основным импортером гречки в Грузию, хотя в 2019 году гречка импортировалась также из Казахстана, а последние 2 года Грузия закупала ее в небольших количествах в Украине и Китае.

Следует отметить, что, несмотря на сокращение, импорт гречки с основного рынка – России увеличился к 2020 году (2,5 миллиона долларов в 2019 году). Рынки импорта выглядят следующим образом:

1. Россия – 3 миллиона долларов, 4 175,2 тонны;

2. Украина – 20,1 тысячи долларов, 22 тонны;

3. Польша – 1,9 тысячи долларов, 0,7 тонны;

4. Франция – 1,1 тысячи долларов, 0,2 тонны.

В 2019 году импорт также производился из Казахстана (585 тысяч долларов), Китая (82,5 тысячи долларов) и Украины (29,9 тысячи долларов).

(Автор: Тамилла Мамедова, Редактор: Надир Насиров)