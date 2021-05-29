Геостат обнародовал данные об экспорте Китая в Грузию

БАКУ / Trend / - Грузия импортировала 10 241 тонну плоского проката из нелегированной плакированной стали из Китая на сумму 8,44 миллиона долларов в январе – апреле 2021 года, что на 1 343 тонны больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, передает Trend со ссылкой на Национальную статистику Грузии (Геостат).

В отчетный период Грузия импортировала из Китая 4 653 тонны подвижного, сортировочного, добывающего или бурового оборудования на сумму 40,5 миллиона долларов. Для сравнения, в 2020 году Грузия импортировала из Китая 216,7 тонны подобного оборудования на сумму 837,2 тысячи долларов.

Кроме того, 3 906 тонн новых резиновых пневматических шин на сумму 9,5 миллиона долларов и 909,3 тонны кондиционеров на сумму 5,76 миллиона долларов также были импортированы Грузией из Китая.

За отчетный период Грузия экспортировала на китайский рынок продукции на сумму 198,6 миллиона долларов, что составляет 16,6 процента от общего грузинского экспорта.

Между тем, экспорт Китая в Грузию составил 226,9 миллиона долларов, что составляет 8,3 процента от общего объема грузинского импорта.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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