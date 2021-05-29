Цифровизация экономики Туркменистана увеличит инвестиционную привлекательность производства – Минпромторг России

БАКУ /Trend/ - Внедрение цифровизации во все сферы экономики Туркменистана не только повышает эффективность и конкурентоспособность предприятий, но и значительно увеличивает инвестиционную привлекательность многих производств и инфраструктурных объектов, сообщили Trend в Министерстве промышленности и торговли России.

"Несмотря на пандемию, в стране не останавливалось промышленное производство, активно развивался частный сектор, в результате чего за 2020 год было создано более 12 тысяч новых рабочих мест, что позволило значительно компенсировать негативное влияние пандемии на экономику страны", – отметили в ведомстве.

В связи с двусторонним сотрудничеством отмечается, что торговое представительство России в Туркменистане ведет постоянную активную работу по поиску и реализации новых проектов, направленных на укрепление и расширение торгово-экономических связей двух стран.

"В 2020 году темп роста российско-туркменского товарооборота по сравнению с 2019 годом составил 140 процентов и достиг 970 миллионов долларов. Объем экспорта при этом увеличился на 120 процентов, до 649,5 миллиона долларов, а объем импорта – на 212 процентов, до 320,6 миллиона долларов", – отметили в министерстве.

Как ранее сообщили Trend в российском МИД, Туркменистан и Россия готовятся к подписанию ряда межправительственных документов, среди которых Соглашение о содействии межрегиональному сотрудничеству.

В ведомстве также проинформировали о подписании Межправительственной программы экономического сотрудничества на 2021–2023 годы, Соглашения по линии Федеральной таможенной службы России об обмене статистическими данными о взаимной торговле и документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между РФ и Туркменистаном.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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