Розничная торговля в Баку незначительно выросла в I квартале

БАКУ /Trend/ - Объем реализованных в торговой сети Баку продуктов питания, напитков и табачных изделий в январе - апреле 2021 года вырос на 2,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 3,54 миллиарда манатов в стоимостном выражении, сообщает Trend со ссылкой на столичное управление статистики.

В указанный период торговый оборот в Баку вырос на 0,8 процента по сравнению с январем - апрелем 2020 года и составил 6,7 миллиарда манатов.

При этом реализация непродовольственных товаров сократилась на 0,7 процента и составила 3,17 миллиарда манатов.

По данным ведомства, 38,1 процента реализованной продукции пришлось на предприятия со статусом юридического лица, 45,6 процента - объекты торговли, принадлежащие индивидуальным предпринимателям, а 16,3 процента - на рынки столицы.

Напомним, что торговый оборот в Баку в прошлом году увеличился на 0,5 процента по сравнению с показателем 2019 года и составил 23,06 миллиарда манатов. При этом реализация в торговой сети продуктов питания, напитков и табачных изделий выросла на 6,4 процента и превысила 11,77 миллиарда манатов в стоимостном выражении. Реализация непродовольственных товаров сократилась на 4,6 процента - до 11,28 миллиарда манатов. 29,4 процента реализованной продукции пришлось на предприятия со статусом юридического лица, 54,2 процента - объекты торговли, принадлежащие индивидуальным предпринимателям, а 16,4 процента - на рынки столицы.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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