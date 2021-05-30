Грузия нарастила импорт автомобилей

БАКУ /Trend/ - В период пандемии коронавируса, то есть с марта 2020 года по март 2021 года, в Грузию было импортировано 100,109 тысячи легковых и 12,421 тысячи грузовых автомобилей, передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление (Геостат).

За этот период реэкспорт составил 41,702 тысячи легковых и 2,264 тысячи грузовых автомобилей.

Сообщается, что за тот же период в Грузию было импортировано 20,091 тысячи мотоциклов и велосипедов, а экспортировано всего лишь 126 единиц.

За первые три месяца 2021 года Грузия импортировала автомобилей на сумму 167,77 миллиона долларов США, тогда как за тот же период было экспортировано автомобилей на сумму 86,43 миллиона долларов США.

Внешнеторговый оборот Грузии составил 3,92 миллиарда долларов с января по апрель 2021 года, что на 12,8 процента выше, чем за тот же период 2020 года.

Экспорт составил 1,19 миллиарда долларов (рост на 10,1 процента), а импорт – 2,73 миллиарда долларов (рост на 10,1 процента).

С января по апрель 2021 года отрицательное сальдо торгового баланса составило 1,53 миллиарда долларов, а его доля во внешнеторговом обороте – 39 процентов.

С января по апрель 2021 года доля десяти ведущих торговых партнеров по экспорту в общем объеме экспорта Грузии составила 78,2 процента. Крупнейшими партнерами были Китай (198,7 миллиона долларов), Россия (159,6 миллиона долларов) и Азербайджан (152,2 миллиона долларов).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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