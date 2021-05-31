Грузия и Нидерланды укрепляют сотрудничество в сфере сельского хозяйства - посольство

БАКУ /Trend/ - Уровень сотрудничества между Грузией и Нидерландами в сфере сельского хозяйства вырос в последние годы, что приветствуется обеими сторонами.

Об этом сообщили Trend в посольстве Нидерландов в Тбилиси.

"Нидерланды рассматривают Грузию в качестве страны с высоким потенциалом сельскохозяйственного производства и возможностями для экспорта, в частности в ЕС, в рамках соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA)", - сказали в дипмиссии.

По ее данным, Нидерланды - второй по величине экспортер сельскохозяйственной продукции в мире - могут предложить Грузии свои знания и технологии.

"Нидерланды и Грузия, в частности, сотрудничают в области садоводства и тепличного хозяйства. Все больше голландских компаний вовлекаются в процессы торговли и развития фермерских хозяйств в Грузии", - сказали в посольстве.

По его данным, посольство Нидерландов в Тбилиси стимулирует это сотрудничество, предлагая техническую помощь соответствующим фермерским организациям и государственным учреждениям, а также организуя торговые миссии и ознакомительные поездки.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)