Агентство по развитию МСБ Азербайджана открыло свой канал в Telegram
БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) открыло свой канал в Telegram, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.
На канале Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi – KOBİA будут публиковаться новости о деятельности агентства, информация о поддержке и услугах, оказываемых предпринимателям, в том числе о сети "Друг МСБ", Центрах развития и Домах МСБ, организуемых тренингах, конкурсах, а также объявления и другие важные новости о предпринимательской деятельности.
Эта информация будет отправляться подписчикам канала в виде уведомлений.
Подписаться на канал можно по ссылке https://t.me/smbgovaz
Также у агентства есть свои страницы в социальных сетях Facebook, İnstagram, Linkedin, Twitter и Youtube.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)